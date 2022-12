"Osm dní před Vánoci to venku vypadá jako z ladovských obrázků. Sníh leží na celém území a většinou i dál sněží. Jak ale bývá zvykem v posledních letech, tak by se mělo před Vánoci i letos citelně oteplit," vysvětlovali v pátek odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na své facebookové stránce.

Jakoby chtěli říct: Nevěřte nikomu, kdo předpovídá počasí na 10 dní dopředu. A mají pravdu, tak spolehlivé modely žádní meteorologové na světě nemají.

"Na horách, hlavně na Šumavě, se teploty dostanou nad nulu pravděpodobně už v pondělí, v nížinách ještě ze začátku příštího týdne vydrží inverze a mráz. V úterý už začnou teploty vystupovat nad nulu na některých místech i v nížinách a od středy už budou v nížinách nadnulové teploty převažovat," naznačují meteorologové výhled na předvánoční týden.

Co si myslíte (přejete si) vy? Budou Vánoce bílé, nebo na blátě?

Sníh tak bude těsně před Vánoci mizet. Naděje na bílé Vánoce v nížinách je tak nejvyšší v místech, kde bude ve středu ráno sněhu tolik, že nestihne do soboty roztát. Na jihozápadě Čech tak mají nejvyšší naději okolo Železné Rudy, a to 70 procent. Na horách bude podle meteorologů sněhová peřina většinou dostatečně vysoká na to, aby nějaký ten sníh do Vánoc zbyl.

"Předpovědní modely prozatím počítají na Štědrý den s teplotami i nad 5 °C," zní od meteorologů. O něco přesnější předpověď by mohla přijít v pondělí.

Pravděpodobnost bílých Vánoc je zatím podle meteorologů v Českých Budějovicích i v Plzni do 20 procent. O něco lepší je výhled v Karlových Varech, kde je pravděpodobnost vánočních svátků na sněhu mezi 30 až 40 procenty.

Pravděpodobnost bílých Vánoc v krajských městech:

1. Liberec – kolem 60 %

2. Karlovy Vary – 30 až 40 %

3. Jihlava – 30 až 40 %

4. Zlín – 30 až 40 %

5. Ostrava – kolem 30 %

6. Ústí nad Labem – kolem 30 %

7. Olomouc – 20 až 30 %

8. Brno – 20 až 30 %

9. České Budějovice – do 20 %

10. Praha – do 20 %

11. Pardubice – do 20 %

12. Hradec Králové – do 20 %

13. Plzeň – do 20 %

Za posledních 30 let byly "ladovské" Vánoce, kdy v krajském městě ležel alespoň jeden centimetr sněhu, v Českých Budějovicích šestkrát, a to naposledy v roce 2007, kdy byla pokrývka právě jeden centimetr.

V Plzni to bylo rovněž šestkrát, naposledy v roce 2010, kdy ale byla sněhová vrstva 16 cm.

Daleko lépe jsou na tom Karlovy Vary, kde lidé zažili za uplynulé tři desítky let bílé Vánoce desetkrát. Naposledy v roce 2010 měli dokonce čtyřiadvaceticentimetrovou sněhovou pokrývku.

