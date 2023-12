Pro cukroví jako od maminky si lidé jezdí do Cukrárny Hany Zdvihalové do Kladrub. „Pečeme 14 druhů dle starých osvědčených receptur,“ usmívá se majitelka Hana Zdvihalová, která má svoji provozovnu ve městě otevřenou už od roku 1991. Pod rukama třech pracovníků v dílně cukrárny od poloviny listopadu vznikají průběžně všechny nabízené druhy, mezi něž patří např. pracny, klasické linecké slepované, vaflové nugátové, čokoládové dortíčky, havajské rohlíčky anebo třené kakaové či sněhové cukroví. Přestože oproti loňskému roku zaznamenala cukrářka snížený zájem, objednávek má stále dost, napéct by měla minimálně dva a půl metráku tukových a máslových dobrot. Z nich si mohou lidé vybrat různé gramáže balení, kdy kilová směs, v níž se nachází deset druhů cukroví, vyjde na 700 korun. „Objednat si anebo zakoupit lze také jen určitý druh pečiva, vše záleží na domluvě,“ říká druhá cukrářka Jitka Bendová, dcera majitelky. Cukrárna drží stejnou cenu směsi cukroví jako vloni. V nabídce cukrárny jsou i hotová těsta, kdy půlkilové balení se pohybuje od 50 do 70 korun dle druhu.