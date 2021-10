„Je to reakce na celospolečenskou situaci, zdražilo krmení, energie atd. Zdražení ale bude v řádech korun,“ uklidňuje Václav Voráček, ředitel společnosti Klatovské rybářství, jednoho z největších producentů rybího masa v republice. V obchodech by se cena vánočního kapra měla pohybovat kolem 120 Kč/kg. Na hrázi při vybraných výlovech ale bude mnohem nižší – 85 Kč/kg.

Klatovské rybářství, které již odstartovalo tradiční podzimní výlovy, má v plánu slovit zhruba 600 tun tržního kapra plus další ryby. Zhruba polovina z toho má jít na zahraniční trhy. Firma exportuje především do Německa, ale i do Francie, Rakouska a Polska. Věří, že letos nebude prožívat takové nervy jako vloni, kdy rybáři ještě při výlovech netušili, zda budou kvůli koronavirovým zákazům ryby vůbec moci do zahraničí vyvézt, zda jim nezůstanou v sádkách a oni nebudou bojovat o jejich životy. „Tradice Vánoc naštěstí nakonec zafungovala u nás i v zahraničí, takže covid na prodej kaprů vliv neměl. Horší to ale bylo s exportem lososovitých ryb. Část produkce nám zůstala na sádkách z podzimu až do jara, to byl samozřejmě problém,“ přiznává Voráček.

Firma má 75 zaměstnanců, a tak se při velkém množství výlovů neobejde bez brigádníků. Naštěstí zatím na rozdíl od některých jiných společností na tom není tak, aby musela bojovat s jejich nedostatkem. „Máme štěstí v tom, že již máme vytvořený stálý okruh lidí, kteří nám při výlovech pomáhají,“ vysvětluje Voráček.

Kromě zdražování energií či krmiv letos rybáře potrápilo i počasí, které se projevilo na některých rybách. „U tzv. dvouletých rybníků je přírůstek standardní, dle předpokladů, ale tam, kde jsme nasazovali na jaře a nyní na podzim lovíme, tam jsou přírůstky menší, projevil se studený květen a červen,“ konstatuje Voráček.

Výlovy větších rybníků v Plzeňském kraji:

- 22. 10. Liščí u Čečkovic (TC)

- 2. 11. Hlinský velký u Tisové (TC)

- 2. 11. Široký u Oselců (PJ)

- 3. 11. Hnáň u Zavlekova (KT)

- 3. 11. Mezholezský (DO) – prodej ryb na hrázi

- 4. 11. Modrý u Tisové (TC) – prodej ryb na hrázi

- 5. 11. Maloborský (KT)

- 9. 11. Myslív velký (KT) – prodej ryb na hrázi

- 11. 11. Nezamyslický (KT)

- 12. 11. Buxín u Pačejova (KT)

- 23. 11. Novec u Nalžovský Hor (KT) – prodej ryb na hrázi

Zdroj: Klatovské rybářství