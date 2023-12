Vánoční koncert Dechového orchestru mladých při ZUŠ Tachov si v sobotní podvečer 9. prosince nenechalo ujít více jak dvě stovky posluchačů.

Vánoční koncert DOM ZUŠ Tachov | Video: Jakub Botas

A těžko by se našel někdo, kdo by času stráveného poslechem vánočních skladeb v podání nadaných muzikantů pod vedením Josefa Kadlece litoval. Hezky od podlahy to orchestr rozjel, a jeho polku stejně jako Jingle-Bell Rock a další skladby odměnili nadšení posluchači ve společenského areálu Mže bouřlivým potleskem.

Dirigent Josef Kadlec v průběhu koncertu dostal od kapely jako každý rok vánoční dárky, které ho velmi potěšily, letos byly motivovány Bavorskem, kde nějaký čas také působil.

„Koncert byl příjemný a zábavný. Je vidět, že je DOM nejen sehraným orchestrem, ale i partou dobrých přátel,“ pochválil hudebníky jeden z přítomných posluchačů Jan Straka.