Vánoční koncert Tachovského dětského sboru, který se konal ve středu 20. prosince ve společenském sále areálu Mže v Tachově, byl v mnohém výjimečný. Sbormistr Josef Brabenec, který se malým zpěváčkům věnoval po mnoho let, si letos celé vystoupení poprvé užil v roli posluchače.

Vánoční koncert TDS Tachov | Video: Jakub Botas

Byl to tak první vánoční koncert pod taktovkou nové sbormistryně Kláry Dubské, kdy se do posledního místa zaplněnému sálu představily děti ze všech pěveckých skupin Tachovského dětského sboru při ZUŠ Tachov. „Večer se nám moc líbil, jsme rádi, že sbor plynule pokračuje v jeho tradici, i když pod vedením nové sbormistryně. Bez vánočního koncertu dětí z Tachovského dětského sboru si nedovedeme představit sváteční atmosféru ve městě,“ říká Vendula Machová. „Velice nás potěšilo, kolik posluchačů nás přišlo podpořit. S o to větší chutí budeme chystat další koncerty, neboť je to pro nás je to obrovský závazek do dalších let,“ řekla Deníku Jana Válová, ředitelka ZUŠ Tachov.