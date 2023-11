Přihlaste vánoční strom vaší obce do soutěže Deníku. Vyhrát můžete čtvrt milionu

Redakce

Po úspěšném loňském ročníku nabízíme obcím a městům možnost vyhrát cenu v hodnotě téměř čtvrt milionu korun. O co jde? Vyfoťte vánoční strom u vás v obci nebo městě a pošlete do 5. prosince k nám do redakce. Po nominacích začne kolotoč tří kol.

Vánoční strom v Plzni v roce 2022 | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ