Vánoční stromky se o uplynulém víkendu rozsvítily po celém okrese. Ve většině měst a obcí samotnému aktu předcházel bohatý kulturní program a lidé se dobře bavili.

Rozsvícení vánočního stromu v Tachově | Video: Jakub Botas

V Tachově se lidé scházeli na náměstí už v odpoledních hodinách, aby si postupně užili několik tanečních a hudebních vystoupení. Dobře se tak bavili až do večerních hodin, v tu dobu již u rozsvíceného vánočního stromu. Zejména děti nadchl Grinch, kteří se pohyboval po náměstí a ony se s ním mohly vyfotit.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

A nejinak tomu bylo i ve Stříbře, kde zazpíval Vlasta Horváth a již za šera přítomné ještě více vánočně naladil dětský pěvecký sbor ze ZŠ Mánesova. Lidé neskrývali nadšení ze světelného fotokoutku v podobě anděla u radnice, fotit se chodili také do světelných bran na druhé straně náměstí. Mnoho snímků do rodinného alba vznikalo rovněž u dřevěného betléma. Stejně jako v Tachově, i ve Stříbře byly v obležení stánky s občerstvením.

„Stříbro je každý rok v předvánočním čase nádherné. Líbí se mi i letos. Domnívám se, že je dobře, že vedení města investuje do vánoční výzdoby. Přivítala bych ve městě ještě aspoň menší vánoční trhy. V tuto chvíli už se těším, až se stromeček rozsvítí. Ta chvíle před je vždycky příjemně krásná a napínavá a jak se rozzáří, člověka to úplně zahřeje u srdíčka,“ řekla Deníku ještě před rozsvícením stromku Zdeňka Hanousková. „Nový betlém je nádherný stejně jako celá výzdoba Stříbra. Za tohle má od nás vedení města obrovskou jedničku. Na předvánoční čas se vždycky těšíme, ta výzdoba je prostě nádherná,“ neskrývala nadšení Jana Kindelmannová.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Do modra laděný vánoční strom rozsvítili také v Kladrubech poté, co městem prošel lampionový průvod. U stromu si lidé zazpívali koledy společně se žáky kladrubské pobočky ZUŠ Stříbro. „Líbí se mi tu, stromek máme hezký a je milé, když se lidé takto sejdou. Já osobně si hrozně vážím všech, kteří takovéto akce připravují a moc jim za to děkuji,“ nechala se Lucie Samcová.