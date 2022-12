Zatímco dospělí si užívali pohodový večer u stánku s občerstvením, děti to táhlo k otevřeným dveřím muzea. Zde bylo výjimečně otevřeno večer právě pro ně, aby si zde mohly vyzvednout speciální list pro Ježíška, na který mohou napsat dopis doma samy nebo za pomoci rodičů, a následně ho vrátit o dalším víkendu do muzejní vánoční schránky. K dopisu, aby čekání na nadílku lépe utíkalo, dostalo každé děcko malý dárek.

Poté, co se loni s kladnými ohlasy setkala výzva ohledně sváteční výzdoby muzea samotnými občany města, rozhodli se muzejní pracovníci vyhlásit podobnou výzvu i letos. Kladrubští mohou v letošním roce donést do recepce muzea vlastnoručně vyrobené a ozdobené stromky. "V Kladrubech je spousta šikovných pekařek, takže počítám, že se objeví stromky perníkové, ale mohou být jakékoliv. Korálkové, háčkované, papírové. Těšíme se na všechny, čím více, tím lépe," vzkazuje iniciátorka výstavy Miroslava Škorvánková. Aby mohly být vystaveny všechny exponáty, je nutno dodat stromečky do 14. prosince.

Vánoční těšení bude v muzeu probíhat po celý prosinec, zájemci mohou postupně zkusit pletení vánočky, vyrobit si anděla anebo vánoční ozdobu. Vše vyvrcholí v neděli 18. prosince, kdy bude zahájena výstava z donesených exponátů s názvem Stromečky 100x jinak.

Všechny sváteční akce s bližšími informacemi je možné sledovat na webových stránkách města.

