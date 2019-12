Ti běžci si nedají pokoj ani o Vánocích. O čem je řeč? Přece o tradiční Vánoční míli, která se na Štědrý den ve Stříbře uskuteční již po třicáté sedmé. Velice oblíbený a zároveň náročný 3,2 kilometru dlouhý závod je vítanou zastávkou běžců ze Stříbrska, ale i širokého okolí.

Rovinatý úsek Vánoční míle ze startu záhy vystřídá ostré stoupání, které dá zabrat všem. | Foto: Bendovi

V hlavním závodě se očekává start loňského vítěze Tomáše Jašy, který letos získal dvě medaile na světovém šampionátu v canicrossu. Netřeba představovat celosvětově známého cyklistu a rodáka ze Stříbra Zdeňka Štybara, který se této běžecké seance pravidelně účastní a rád se sem vrací. Obhájci vítězství a favoritovi by zle měl zatopit i supertalent české atletiky Jakub Davidík nebo Jašovo občasný tréninkový sparingpartner Vlastimil Šroubek. Chybět by neměla ani favoritka v kategorii žen Lucie Davidová. Chcete i Vy promluvit do bojů o medaile? Dorazte v úterý navodit vánoční atmosféru do Vranovské ulici na okraji Stříbra, kde se na Vás těší pořadatelé party „SyHoZa“.