Extraligový hokejový klub HC Energie, který až dosud vlastní společnost Trade Group Karla Holoubka, mění majitele. Podle předběžných návrhů by 40 procent mohly koupit Karlovy Vary, a to za korunu, 50 procent by získal investor, jehož zatím Holoubek nechce jmenovat, a zbývajících 10 procent by zůstalo v držení Hockey Clubu Karlovy Vary.