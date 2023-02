Instalace je naprosto jednoduchá, stačí jen trochu silnější ruce. Zařízení se vloží pod úl a v pravidelných časových intervalech měří jeho hmotnost, případně vlhkost uvnitř úlu a získané informace pomocí tzv. přenašeče předává do centrálního serveru, odkud si pak mohou včelaři stahovat data do svých mobilů, tabletů a počítačů. Ta se zobrazují v časových grafech a tabulkách číselných hodnot. Zjištěné informace napomáhají ke zlepšení včelařské práce a hodnocení rozvoje včelstva. Včelaři na základě vyhodnocených dat minimalizují zásahy do úlu, které narušují jeho poklidný chod. Jednoduše také získají důležité informace o stavu a spotřebě zásob včelstev. Snáze zmapují přesný čas vývoje snůškových podmínek a data napomohou také k určení správného času pro medobraní. „A výhodou, kterou by asi raději žádný ze včelařů nechtěl nikdy využít je skutečnost, že vlastník úlu dostane hlášení o prudkých změnách hmotnosti úlu, což může znamenat i jeho krádež. Tím by se případně mohlo urychlit dopadení pachatele,“ vysvětluje Martin Čechura, který dětem s instalací váhy pomáhal. Na technickou zajímavost se přišel podívat i předseda místní organizace včelařů František Med, který se z váhy radoval stejně jaké děti. "Je pěkné vidět, jak se naše mládež snaží. Toto je další krok vpřed ve včelařství," řekl.

„Velice si vážíme možnosti zapůjčení váhy, které se nám od vrchního včelaře Martina Špaňhela a celé firmy dostalo. Věříme, že do budoucna se nám podaří potřebnou částku na váhu se senzorem, přenašečem a potřebnou aplikací sehnat, abychom si ji mohli zakoupit," uvádí vedoucí kroužku Pavla Kovaříková. Podle jejích slov vzdálený monitoring včelstva pomůže k výchově nové generace včelařů. Díky němu by měli všichni pochopit, že k včelám se musí přistupovat s úctou a respektem neboť jsou důležitým opylovačem naší přírody, i když ne jediným. „Pokud by měly zájem i další včelařské kroužky, mohu vřele doporučit. Stejně jako my mohou firmu oslovit přes email info@forsage.eco,“ dodává. „A oslovit mohou i náš kroužek na sociální síti facebook, kde se dělíme o naše radosti, starosti i úspěchy už několikátým rokem,“ uzavírá Kovaříková.