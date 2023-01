Na bál, který je vždy téměř vyprodán, se organizátoři jako obvykle pečlivě připravují. „Všichni si musí celý večer a část noci pořádně užít a odnést si co nejhezčí vzpomínku,“ shodují se.

Kulturní dům v Kladrubech bude opět vonět medem a perníkem, a to díky cenám do tomboly. Perníkových výtvorů, které ještě projdou zdobením a následně budou zabaleny do celofánu, napekly členky společně s předsedou místní organizace v sobotu 21. ledna pořádnou hromadu. Na přípravu těsta padlo 20 kg mouky, 120 vajec, 7,5 kg cukru a k tomu tři kila medu.

„Ono to tak vychází skoro pokaždé. Je to sice práce, ale je to i zábava. Při pečení poklábosíme, dáme sklenku vínka a je nám fajn,“ hovoří ze všechny pracanty jedna ze členek místní organizace Miroslava Škorvánková. „V tuto chvíli máme ještě několik volných lístků, takže zájemci mají ještě šanci,“ vzkazuje.

Výzdobu na stoly připraví děti ze zdejšího včelařského kroužku, které jsou známé svojí akčností a kreativitou.