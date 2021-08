"Nejvíce připravujeme samozřejmě program pro děti, ale i dospělí si přijdou na své. Pěknou podívanou byla akrobacie na kolech, kterou předvedli plzeňští Freestyle SBMX Show, jejich triky byly odměněny velkým potleskem. Pro děti byly hry a soutěže, přijela také Culinka. Zatančila nám skupina Ú-Žofky a večer patřil tanečním rytmům Agnes rocku revival band," uvedla Petra Vraná.

Děti si také užívaly řádění v pěně, kterou hi připravili dobrovolní hasiči z Heřmanovy Huti, fronta byla i na malování na obličej. "Já jsem tu s babičkou a dědou. A také jsem soutěžila a dostala nanuka a obrázky," pochlubila se pětiletá Elinka Benediktová a babička Hanka ji doplnila. "My jsme tu řadu let měli chalupu a pořád tu máme plno přátel, takže se sem rádi vracíme. Tady v obci jsou lidé k sobě velmi milí, rozumíme si, je to takové domácí prostředí, není to jako ve městech," řekla Hana Benediktová.

Stejně to vidí i Michaela Marešová z Přeštic. "My to tu bereme jako náš druhý domov, je tu krásně. Děti si to tu vždycky užijí," uvedla.

Na Lhotecké se přijel podívat i starosta Stříbra Martin Záhoř. "Mám rád tyto menší pohodovější akce v našich spádových obcích, které my, jako město, rádi podpoříme. Tady ve Lhotě lidé drží pospolu, dokážou si mnohé zajistit , zorganizovat a je tu opravdu parta," chválí Lhotecké stříbrský starosta.

Martina Sihelská