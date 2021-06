"Kvůli tomuto stavu jsme museli přizpůsobit celkovou organizaci dne i pracovní dobu," potvrdila ředitelka školky Zdeňka Veselá s tím, že výuka je hodně soustředěna ven. "Stavební práce samozřejmě provází hluk, tak je výuka soustředěna spíše ven, aby to děti co nejméně rušilo," dodala.

Ve všech sklepních prostorách, tedy kromě kuchyně a jídelny také v dalších místnostech, kde byly sklady a například zázemí pro personál, je nyní nutné odstranit většinu omítek, zasahovat se bude i do podlah. "Vaření a stravování tady proto není možné. Náhradní stravování máme v gymnáziu, kam musí děti docházet. Obávali jsme se komplikací, protože musíme překonávat dvě ulice. Proto nám zpočátku pomáhala městská policie. Ale přesuny zvládáme dobře, bez komplikací," uvedla dále ředitelka.

Vlhkost v suterénních prostorách objektu školky je podle ředitelky letitý problém. Jak doplnil vedoucí odboru školství Městského úřadu v Tachově Josef Kožnar, stavební rekonstrukce zahrnuje sanaci zdiva okolo budovy, rekonstrukci a sanaci jídelny, kuchyně a přilehlých prostor.

"Provoz ve školce končí kvůli stavebním pracím už v 15 hodin. Tento režim potrvá do konce června. Na prázdniny se zařízení úplně zavře, nebude mít tedy otevřeno v červenci a v srpnu jako jiné školky. Ve stejném režimu jako v červnu se bude pokračovat i v září. Práce by měly být hotové do konce září," dodal Kožnar.