Letos budou v Sedlišti pokračovat v budování kamerového systému, větší akce nechystají. „Na dalším zasedání budeme schvalovat zateplení školy a obecního úřadu. To jsou dvě hlavní akce. Dále připravujeme projekt na sběrný dvůr,“ uvedla starostka Jitka Valíčková.

Staré Sedliště. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

„Na zateplení úřadu máme už firmu vybranou. Ale není jisté, jestli se nakonec do stavebních prací pustí. Ceny materiálu se neúnosně zvyšují, a tak je to sázka do loterie,“ doplnil místostarosta Jiří Vacek s tím, že obec ještě čeká, zda by mohla získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. „Už jsme se také dostali do situace, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu střechy obecního dvora, na které se nikdo nepřihlásil. Ceny jdou v současnosti tak rychle nahoru, že i firmy se bojí. Situace se změní klidně během čtrnácti dní nebo měsíce,“ konstatovala starostka Jitka Valíčková.