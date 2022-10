Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, a to mladší do 11 let a starší do 15 let. Letošní podzimní kolo zorganizovali dobrovolní hasiči z Nového Sedliště pod patronací Okresního sdružení hasičů Tachov. „Na programu kola byly dva štafetové běhy, 4 x 60 metrů a běh na 400 metrů s překážkami,“ zmínil kronikář. Soutěž bude pokračovat jarním kolem, kdy po součtu výsledků všech disciplín bude znám vítěz okresní soutěže . Vítězem sobotní okresní soutěže bylo družstvo mladých hasičů z Plané a v kategorii starších družstvo z Brodu nad Tichou.

Muž z Tachova chtěl investovat do kryptoměny. Stal se obětí podvodu