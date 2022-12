Lístky je dovedly až do míst, kde ve vzniklém peklíčku střídavě láteřila a bědovala Káča. Oproti klasické pohádce zde organizátoři z řad zdejšího spolku Stonožky děj upravili k obrazu svému. Ukřičená, uječená chtěla z pekla pryč, ale odmítala splnit Luciferův požadavek. Ten jí slíbil, že ji pustí z pekla domů jedině tehdy, pokud ho řádně uklidí.

Divoch sehrál v Kladrubech Postýlky

To však odmítla Káča splnit. Navíc to byl úkol téměř nadlidský, s bandou malých rozdováděných čertů se toho prostě nedalo dosáhnout a tak děti, které do pekla dorazily, musely přiložit ruku k dílu. Vše se dělo pod přísným dozorem Lucifera. Ten postupně dle toho, jak se který jedinec v úklidu činil, odesílal pomocníky k Mikulášovi, odpočívajícímu nedaleko, aby si u něj vybrali zaslouženou odměnu.

I když se organizátoři původně obávali, že o akci nebude zájem neb pekelské chásky si děti užily dost již v pondělí při tradiční nadílce, jejich starosti se ukázaly býti zbytečné. Akce Stonožek jsou prostě oblíbené. Zachránit Káču se vydalo kolem 60-ti dětí a dalších 20 se podílelo na přípravách a následně sehrály rozdováděné čerty. "Dcerka i syn se zmínili ve škole, že máme problém zajistit dostatečný počet čertů a že se akce možná nebude konat. Nadšení a zájem jejich spolužáků nás mile překvapil. Děkuji jim moc za skvělou práci. Je to i jejich zásluha, že se menší děti dobře pobavily," raduje se ze skvělé spolupráce jedna z organizátorek Kateřina Šlehoberová.