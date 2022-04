Střelbě se Petr věnuje už d svých šesti let a poslední čtyři roky se zdokonaluje ve sportovní střelbě. Za sebou má už celou řadu úspěchů, jako například třetí místo na Mistrovství České republiky do 12 let, druhé místo Mistrovství České republiky do 14 let a mnohokrát stál na stupních vítězů v regionálních soutěžích Karlovarské či Klatovské ligy.