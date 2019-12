Chovatelé tam přivezli více než dvě stovky papoušků, kanárů, andulek, někteří ptáčci byli i na prodej. Nejlevněji se daly koupit andulky, nejdražší byli papouškové, kteří stojí už i tisíce korun, jak uvedl předseda stříbrských chovatelů Antonín Stehlík.

"Záleží na poptávce, my tu máme spíše ty levnější papoušky, ale v naší republice žijí i chovatelé, kteří mají papoušky i za několik desítek tisíc korun. Naše organizace se věnuje spíše drobnějším chovům, i tak tu ale máme zajímavé kousky jako rosely, papoušky červenokřídlé, alexandry a další," říká Stehlík.

Na výstavě došlo také ke dvěma zajímavým oceněním, jedno převzal ředitel stříbrského muzea Zbyněk Navrátil. "Pan Navrátil vyzvedl ocenění od chovatelů za podporu chovatelství a výbornou spolupráci se zdejším muzeem," vysvětlil Stehlík.

Další velké ocenění získal přímo předseda Antonín Stehlík, který obdržel plaketu a pamětní list od Místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha za celoživotní přínos v oblasti chovatelství. "To víte, že mě to dojalo a udělalo radost. Měl jsem sedmdesáté narozeniny, chovatelství se věnuji od předškolního věku. Už jsem trochu ubral a zmenšil si množství zvířat, ale ještě pořád se starám o patnáct voliér ptáků, stovku holubů šesti plemen, pak mám sedm plemen drůbeže a králíky. Celý život jsem tomuto koníčku zasvětil," usmíval se Antonín Stehlík.

Na výstavu do Stříbra se přijel podívat také Ladislav Krásný z Plzně. "Sám jsem chovatel, mám asi tři desítky exotů, například papoušky červenokřídlé, holuby diamantové a další, chovatelství se věnuji už padesát let, tedy s nějakou přestávkou, více jsem zase začal až v posledních letech. Výstava je tu pěkná, já bych si i něco přikoupil, ale teď to zrovna nejde," smál se Krásný z Plzně.