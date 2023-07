Horké dny doslova nahrávají prodejcům zmrzliny. Ve Stříbře v centru města je možno dopřát si oblíbenou točenou nebo kopečkovou pochoutku hned na třech místech.

S kornoutky plnými chlazené dobroty odcházejí od chvíle, co se dveře prodejny otevřou, lidé z malinkého krámečku naproti budově České pošty. Paní Jitka Kamešová zde točenou zmrzlinu prodává již od roku 2009 a zájem je čím dál větší. „Pro zmrzlinu chodím zásadně sem a dávám si vždycky vanilkovou,“ říká a spokojeně si odnáší kornoutek své oblíbené Miroslav Plaňanský. Sotva odejde, už vchází Eva Kantnerová. „Kam chodím ve Stříbře na zmrzlinu? No jedině sem, je vynikající a taky je tu fajn obsluha,“ směje se. Svoji porci vychlazené dobroty si vždy nechává natočit do vaflového kornoutku. „Chutná mi a zmrzlina z něj tolik neteče,“ vysvětluje.

„Prodáváme opočenskou zmrzlinu, sorbety jsou od firmy ALMECO,“ říká usměvavá majitelka. Zájem je prý nejvíce o vanilkovou nebo čokoládovou, ale mnoho lidí chodí také na sorbet, který je lehčí, je bez lepku a je v něm větší podíl ovoce. Zajímavostí je, že pokud někomu paní Jitka prozradí, že ovocné zmrzliny jsou nízkotučné, lidé se často na chvíli zarazí. „Přitom v tom není žádný rozdíl, nikdo to nepozná,“ ujišťuje Jitka Kamešová. Zákazníci si u ní denně mohou vybrat zmrzlinu ze čtyř druhů. Na přání natočí mini za dvacku, malou za 31 Kč, velkou za 37 Kč, a pokud se někdo cítí na sakra velkou porci, může si dopřát 120 ml chlazené lahůdky za 60 korun. K tomu je možno zvolit si i kornoutek tak, jak to dělává právě jedna ze stálých zákaznic Eva Kantnerová.

Na točenou opočenskou zmrzlinu či ledovou tříšť se můžete zajít zchladit do cukrárny v Benešově ulici. Zde však sorbet nekoupíte. Za pultem se usmívající majitelka Jitka Potužáková říká, že i zde je největší zájem o vanilkovou zmrzlinu. Denně nabízí dva druhy zmrzliny, pravidelně vanilkovou a k tomu střídá řady čokoládové a řady ovocné chlazené dobroty. Lidé si nijak na cenu zmrzliny nestěžují. Rodiče prý rádi využívají možnosti zakoupit svým ratolestem mini zmrzlinu za 16 korun. Za malou zde zaplatíte 32 Kč, velkou 42 Kč a maxi zmrzka zde vyjde na rovných 60 korun.

Na Masarykově náměstí doslova z dálky láká venkovní posezení u cukrárny Orange café. Majitelka Vladimíra Voráčková zde myslela i na maminky s dětmi. Pro ty je připraven herní koutek se spoustou hraček včetně odrážedel a s několika stolky k posezení, kde mohou nejmenší se svým doprovodem mlsat v klidu a bezpečí, stačí projít dozadu průjezdem. Cukrárna Orange café nabízí zmrzlinu kopečkovou. A je skutečně z čeho vybírat. Denně je v chladicím pultu v nabídce 12 až 15 druhů od Algidy. Hodně se zde prodávají sorbetové zmrzliny, neb sorbet neobsahuje lepek, ale i zde je jasnou jedničkou pro zákazníky smetanová vanilková. Děti zpravidla ručkou ukazují na vaničku s modrou ňamkou, chuť prý má po cukrové vatě, ale mnohá mrňata už zaregistrovala letošní novinku, zmrzlinku plnou malých lentilek nesoucí název Karneval. Kopeček chlazené lahůdky zde stojí 30 korun bez rozdílu.

„Zájem o zmrzlinu začíná většinou již v květnu a pokračuje po celé léto, kromě stálých zákazníků k nám hodně chodívají děti, které jsou zde na školním výletě, anebo děti z okolních táborů,“ říká Vladimíra Voráčková. V době návštěvy Deníku trávila čas se svými dětmi v dětském koutku Markéta Greenspan. „Zmrzlina je vždy moc dobrá a hlavně mi vyhovuje, že zde na děti vidím a mám jistotu, že nemohou vběhnout pod auto, jako by to hrozilo u venkovního posezení,“ řekla. Zázemí pro děti si pochvalovala i další maminka, Iveta Poláčková, která na zmrzlinu dorazila se svými dětmi Filípkem a Zuzankou. „Moc rádi máme vanilkovou, i když dneska jsem si dala sorbet. Ale i ten tu mají pravidelně vynikající. A sem chodíme právě kvůli dětskému koutku, člověk si tu zmrzlinu vychutná v klidu a nabídka je zde skutečně pestrá,“ pochvaluje si prostředí. „Dnes je drahé všechno. Ale člověk si rád dopřeje, takže bychom si zmrzlinu neodepřeli, ani kdyby stála více. Zatím to rodinný rozpočet unese, i když ho to nepotěší,“ krčí rameny.