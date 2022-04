Moderátor Tonda Procházka si na stříbrská prkna, co znamenají svět pozval herečku Michaelu Badinkovou a zpěváka, herce a tanečníka Romana Vojtka. Herecké trio bavilo vyprávěním ze života stříbrské diváky půl druhé hodiny. "S tímto pořadem jezdíme už čtyři roky, pořád pokaždé natáčíme do našeho rozhlasového vysílání. Stříbrští se uslyší na naší stanice v květnu, a to 8. a 15. května v 11 hodin. Další natáčení se bude konat v květnu ve Štěnovicích a v červnu se opět vrátíme na Tachovsko, a to do Plané," uvedl vedoucí Programu Českého rozhlasu Plzeň Petr Handl.