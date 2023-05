FOTO, VIDEO: Dva slavnostní ceremoniály se uskutečnily v pátek 26. května v obřadní síni radnice ve Stříbře. Svá maturitní vysvědčení zde převzali absolventi Gymnázia a obchodní akademie Stříbro. Nejprve je dostali z rukou svých pedagogů studenti třídy G8, po nich absolvovali stejný obřad studenti obchodní akademie.

Předávání maturitních vysvědčení ve Stříbře. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Bylo to náročné, jsem rád, že se to stalo, ale jsem rád, že to skončilo,“ zhodnotil osm let svého studia jeden z absolventů Timo Jaakob Chvátal. Na otázku, zda by si vybral stříbrské gymnázium znovu, odpověděl, že to určitě ano.

Studenti gymnázia měli za osmiletou dobu studií dvě třídní učitelky. Prvními čtyřmi ročníky je provedla Jitka Soukupová, poté je převzala a až k maturitě dovedla Jitka Soutnerová.

„Já jsem třídu převzala v kvintě, kdy byla covidová pandemie a výuka byla online. Situace s covidem pokračovala i v dalším roce. K tomu se děti svědomitě připravovaly na školní akce, jako je majáles či vánoční ples, a nakonec zažily jen zklamání, neb se akce konat nesměly. Všechno bylo velmi složité jak z hlediska výuky, tak z hlediska školních aktivit. Školních výletů jsme si také mnoho neužili. Pořádně jsme se setkali vlastně opět až v G7 a museli jsme se sžívat,“ vzpomíná na čtyři roky se studenty Jitka Soutnerová.

„Musím přiznat, že jsem velmi mile překvapená, jak skvěle nakonec maturity dopadly. Upřímně jsme nepočítali s takovým úspěchem, ve třídě bylo 18 vyznamenání,“ chválí třídu. Zároveň ale přiznává: „Neříkám, že vše bylo vždy jednoduché, ve třídě bylo několik silných osobností, které si ne vždycky nechaly poradit, ale nakonec jsme vše vždy zvládli, na všem jsme se dohodli.“

