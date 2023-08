Výstava Babí léto ve stříbrském Městském muzeu má již mnohaletou tradici a ve Stříbře patří mezi velmi navštěvované.

Výstava Babí léto. | Foto: Foto: Vladimír Solový

Svá amatérská díla ze všech oborů, ať už kresby, grafiku, obrazy všech technik, fotografie či třeba trojrozměrná díla může vystavovat každý, kdo projeví zájem a nejpozději do 14. září je donese do muzea. „Chceme dát šanci každému, šikovných lidí je na Tachovsku celá řada. Vernisáž k výstavě pak bývá zpravidla příjemným setkáním nejen tvůrců, ale i milovníků umění, kteří by se za běžného života jen málokdy všichni najednou setkali a mohli spolu pohovořit,“ říká ředitel muzea Zbyněk Navrátil.

Výstava pak bude probíhat ve dnech 10. října až 3. listopadu zahájena bude vernisáží dne 9. října od 17h v galerii městského muzea.

