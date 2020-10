Ti přijeli, jak Deníku potvrdil Jan Nový z odboru vnitřních věcí krajského úřadu, odvolit až poslední hodinu před uzavřením drive in místa, které bylo otevřeno od 7 do 15 hodin.

To bylo zřízeno pro zájemce, kteří by například kvůli covidové karanténě chtěli využít možnost volit do druhého kola senátu z automobilu, aniž by přišli do kontaktu se členy volební komise.

Volební drive in fungovalo v areálu SÚS ve Stříbře už před týdnem, kdy je využilo osm lidí. Volili do zastupitelstva kraje, do Senátu a čtyři z nich také využili možnost hlasovat v místním referendu vyhlášeném kvůli výstavbě bazénu.

Odbavení jednoho vozidla na stanovišti trvalo několik minut. „U prvního postu auto zastaví, my voliče ztotožníme, zapíšeme do seznamu volič a může popojet k dalšímu místu, kde dostává obálku a volební lístky se dvěma kandidáty,“ popsal Róbert Miček, zapisovatel z krajského úřadu.

Vybraný volební list pak volič vložil do úřední obálky a s vozidlem popojel dál. „Na posledním místě pak za pomoci příslušníků armády, kteří k vozidlu přinesou urnu, může odvolit,“ popsal dále. Urna byla po ukončení stanoveného času zapečetěna, předána krajské volební komisi a otevřena bude až v sobotu po celkovém skončení hlasování.

Druhé kolo senátních voleb bude pokračovat v pátek 9. a v sobotu 10. října . V tachovském okrese se bude volit senátor za volební obvod číslo 3, který zahrnuje celý okres Tachov a velkou část okresu Cheb. Z prvního kola postoupili do druhého Miroslav Plevný (STAN) z Chebu, který získal 27,43 % hlasů a Jaroslava Brožová Lampertová (ANO) z Velké Hleďsebe se 17,24 % hlasů. Dosavadní senátor Miroslav Nenutil (ČSSD) ze Stříbra skončil na třetím místě, když získal důvěru 14,49 % voličů. Celková volební účast v prvním kole byla ve třetím obvodu 30,69 %.