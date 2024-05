Požehnání a modlitbu všem, kteří přijeli, dal farář Miroslav Martiš. "Jsem překvapen, kolik dnes přijelo lidí, na prvním setkání bylo jen 47 zájemců, a teď při třetím žehnání jich je přes čtyři stovky. Mám z toho radost, všem přeji, aby je Pán Bůh ochraňoval a aby se vždy vrátili dobře domů," uvedl farář Martiš, který se každoročně i kousek na motorce sveze.

Pro požehnání si přijela o motorkářka Simona Jungerová z Kostelce na Tachovsku. "Mě ty stroje drží už asi od sedmi let, kdy jsem začala jezdit na minibike, a tak nějak jsem vystřídala hodně motorek, dnes jsem přijela na Yamaze R6. Dnešní žehnání je pro mě premiérou, a děkuji za něj," usmívala se mladá jezdkyně. Ze Sokolovska si pro požehnání přijel pan Martin. "Moje Yamaha je spolehlivá, jezdím na ní už deset let a na tachometru už mám přes 70.000 kilometrů. Je to silný stroj, třináctistovka. Ve Stříbře jsem na žehnání poprvé, ale pana faráře Martiše znám, protože dříve to dělal u nás u Ostrova nad Ohří," řekl.

Pořadatelé byli velkou účastí mile překvapeni. "Je jich tu hodně a o tom to také je, potkat se s úžasnými lidmi, vidět pěkné motorky a také tak trochu pomoci příspěvkem na dobrou věc. Následovala spanilá jízda do Motomuzea v Chlumčanech a pak nás čekalo občerstvení v Dobřanech," vysvětli jeden z pořadatelů Václav Milt, který akci pořádal spolu s Václavem Šůchou.