Staronové očkovací místo bude fungovat ve Stříbře. Je jím opět kulturní dům, kde se proti onemocnění covid-19 očkovalo už dříve.

ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

V poslední době si pro aplikaci vakcíny chodili lidé do objektu Zdravotnické záchranné služby v areálu bývalých kasáren. To však příliš nevyhovovalo. "Byli tam i moji rodiče a říkali, že museli stát ve frontě venku. Dlouho museli stát v dešti a větru, než na ně přišla řada. Bylo to pro ně v jejich věku, oběma je už přes sedmdesát, velmi nepříjemné," řekla Deníku jedna z čtenářek.