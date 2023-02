Ve Svojšíně po několikaleté odmlce řádily maškary, podívejte se

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Splašený pštros, bláznivá matka s kočárkem, slepý harmonikář, medvěd a mnoho dalších podivných bytostí se potulovalo v sobotu odpoledne Svojšínem. Po několikaleté odmlce se do obce vrátil masopust.

Masopust se vrátil do Svojšína po mnoholeté odmlce. O to více si to všichni užili. | Video: Deník/Monika Šavlová