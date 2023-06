Malé bistro pod kostelem v Tachově mě zaujalo na první pohled. Zvědavě vstupuji a obratem se mi dostává milého přijetí od sympatického majitele Daniela Suchého.

Malé veganské bistro v Tachově nabízí dobroty, kterými nepohrdne ani masožravec. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Poté co vyslovím zájem zjistit něco bližšího o jeho podniku, přistává mi na stolku ve třech malých kelímcích degustační menu. Voní skutečně lákavě a ve mně se perou pocity, jestli nejdříve pracovat a vyptávat se, anebo vzít příbor a ochutnat jídlo z mističek přede mnou. Zelená bylinková polívka, perský kuskus se zeleninou a rozinkami, datlemi a šafránem a jako příloha okurkový salát s pečeným česnekem a kokosovou smetanou zvítězily nad povinnostmi. Vychutnávám si jídlo a dochází mi, ač doma bychom toto nikdy nevařili, je to opravdu dobrota.

Pan Daniel mezitím obsluhuje jednu ze svých pravidelných návštěvnic, Michaelu Horeckou z Tachova. Než dostane ona svoji porci na stůl, pokládám jí několik otázek. „Nejvíce mi zde chutná ratatouille a kedlubnová polívka s medvědím česnekem, ale pochutnám si zde vždy na všem. Domnívám se, že vzhledem k chutnosti, kvalitě a porci jídla jsou zde ceny odpovídající, za tu kvalitu by klidně mohl pan Suchý i zdražit,“ říká Horecká. Ta jako fyzioterapeutka doporučuje zdejší bistro svým klientům s tím, že je lepší dostat výživu do těla z jídla než ji dohánět tabletkami. „Jsem toho živoucím chodícím důkazem, po téhle stravě se cítím skvěle. Nejsem přejedená jako po klasickém jídle, sním zde celé meníčko a opravdu jsem sytá a vydrží mi to až do večera. Tudíž mohu se svými klienty bez problému cvičit po celé odpoledne,“ nešetří chválou, ale zároveň upozorňuje, že není vyhraněná veganka či vegetariánka, o víkendu si ráda dopřeje porci masa.

Dojídám menu a čekám, až si sympatický majitel vymění kytičku s malou holčičkou, která s maminkou dorazila na polévku. „Chodíme sem čas od času, chutná nám to a někdy si bereme polévku s sebou do termosky,“ odpověděla mi paní Hanka z Tachova.

Konečně je chvíli volno, a tak nechávám Daniela Suchého vyprávět. 5. října v roce 2020, tedy přesně v den, kdy otevřel své vysněné bistro pro vegetariány a vegany, přišly přísné restrikce spojené s koronavirovou pandemií, byl vyhlášen lockdown a namísto nabídky příjemného posezení musel svým prvním zákazníkům vydávat pokrmy přes výdejní okénko. Daniel se přesto nevzdal, i když na kruté začátky nevzpomíná rád. Rozjezd byl pomalý. V době lockdownu vařil jen v malém množství, a pokud navařené jídlo došlo, improvizoval, což překvapivě zapůsobilo na návštěvníky kladně a rádi si chvíli na jídlo počkali. Vega Bistro Píďalka funguje již třetím rokem a i přes různé krize si Daniel Suchý udržuje vysokou kvalitu surovin u svého jídla. Dnes už má pravidelnou klientelu, k níž patří i hosté, kteří běžně jedí maso. „Zkušenosti jsem získal v rámci svých cest, nejvíce jsem se naučil v Indii. Lehké jídlo nám prostě v Tachově, kam jsem se přistěhoval, chybělo. Navíc mám obrovskou výhodu v získávání speciálních koření, neb moje manželka je majitelkou krámku se zdravou výživou U Zelené Píďalky,“ říká Suchý. „Bylinky si pěstujeme sami na zahrádce, v zimě pak některé bylinky vydrží v mísách na okně, některé musíme samozřejmě koupit,“ upřesňuje.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Nabídka vega dobrot v průběhu měsíce je neskutečně pestrá. Cuketová polévka s dýňovým gomasio a konopným semínkem, čerstvé špagety se žampiony, pórkem a veganským sýrem, zahradní salát, tempeh v mandlové omáčce s klíčky semínek, bulgur, a to je jen malý výčet jídel, na kterých si lze v bistru pochutnat. Kdo má pocit, že by se do něj ještě něco vešlo, může požádat o dezert. Daniel nabízí zmrzlinku nebo veganskou palačinku. O palačince říká: „Přestože je bez vajec a mléka, rozdíl se nepozná.“ Nabízí i bezlepkovou verzi jídla, ale zákazník si musí předem zavolat. Zdejší obsluha prostě pružně reaguje na přání zákazníka. A nezapomíná se zde na jednu velmi důležitou otázku: „Nemáte alergii na ořechy nebo jinou potravinu?“ Zeptat se nezapomněl ani mě, když mi připravoval naprosto luxusní zapékanou bagetu s restovanými žampiony a veganským sýrem. Tedy ne že by mi nestačilo k zasycení degustační menu, co jsem snědla, ale prostě pořád mi oči sjížděly k tabuli uvnitř bistra, a když už jsem tam byla, tak jsem prostě neodolala. A stálo to za to. Tohle byla taková lahoda, že jsem si na svůj oblíbený párek nebo salám ani nevzpomněla.

Vegan Bistro Píďalka nakrmí nejen příchozí hosty, ale mezi 12. a 13. hodinou funguje rozvozová služba, kdy objednané jídlo zavezou z bistra zákazníkovi na místo určení, po městě je cena rozvozu zdarma, zákazník hradí pouze papírové boxy a tašku. A v jednání je pravidelná dodávka vega obědů do některých z přilehlých továren v Tachově.

Jídla zde pořídíte v cenové relaci od 140 do 150 korun, polévku od 40 do 50 korun, malá porce salátu vyjde na cca 65 Kč, velká stojí od 90 do 115 korun.