Vedro vylákalo včera k vodním plochám v Plzeňském kraji množství lidí. Vysokou návštěvnost zaznamenalo včera koupaliště v Rokycanech nebo plavecký bazén v Plzni na Slovanech. Venkovní koupání ale letos vyhledává méně lidí než v předchozích letech. Tvrdí to provozovatelé koupališť. Důvodem je především chladnější a deštivé počasí, ale odrazuje i strach z přenosu nemoci covid-19.

„Zaznamenáváme výrazný pokles,“ říká ředitel bazénua předseda plaveckého klubu VŠ Slavia Plzeň Tomáš Kotora. „Vzhledem k tomu, že se venkovní teploty nyní pohybovaly maximálně do 25 stupňů, je návštěvnost proti běžným rokům v podstatě třetinová,“ dodává. V porovnání s minulým rokem je dokonce pětinová, a to kvůli loňským vysokým teplotám. „V průměru se na bazénu protočilo 2200 lidí denně, nyní je jich 700,“ sděluje Kotora. Včera jich sice bylo více, ale aby byl počet ještě vyšší, muselo by být teplo tři dny po sobě.

Ani v Rokycanech nepřišel rekordní počet lidí. „Je úterní poledne a v přírodním areálu registrujeme 1500 návštěvníků. Loni jich bylo sice v horkých dnech o tisícovku více, ovšem ani tak si nestěžujeme,“ usmíval se šéf zařízení Jaroslav Moravec. Věří, že zítra budou zkolaudována dvě nová hřiště s umělým povrchem na beach volejbal a koupaliště bude ještě atraktivnější.

V přírodním koupacím biotopu v Dobřanech Kotynka jsou v současnosti na stejné úrovni jako v loňském roce. V předchozím měsíci se potýkali s nedostatkem hostů. „V červnu byla návštěvnost slabší, protože počasí nebylo dobré. Propad byl zhruba o 70 procent,“ uvádí vedoucí technických služeb Michal Pokorný. Čistá voda se v tomto největším přírodním biotopu v České republice udržuje bez chemické úpravy pomocí filtračních lagun. Koupání je vhodné i pro alergiky, kteří nemohou navštěvovat chemicky čištěná koupaliště. S nízkou návštěvností se potýkají i v Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku. „Místo stovek lidí k nám chodí desítky. Počasí nepřeje, je to letos bídné,“ informuje o situaci majitel Zdeněk Zrůst.

Teplota v kraji

- V Plzeňském kraji včera přes značné horko teplotní rekordy nepadly.

- Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde hydrometeorologové naměřili 33,4 stupně Celsia.

- Rekord byl v této lokalitě naměřen v roce 2013, kdy bylo o necelých pět stupňů více, a to 38,3 stupňů Celsia.