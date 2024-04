Školáci ze Stráže se chopili iniciativy a uklidili městys ještě před oficiálním startem akce Ukliďme Česko.

Po nepořádku ani památky. Školáci ze Stráže uklidili se svými pedagogy městys ještě před Velikonocemi. Foto: ZŠ Stráž | Foto: ZŠ Stráž

Školáci ze základní školy ve Stráži společně se svými pedagogy nečekali na oficiální termín zahájení dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, pustili se do práce v předstihu a na konci března byl městys Stráž po zimě uklizený.

Základní škola Stráž se k úklidové akci připojila už poněkolikáté. Ukliďme Česko je celorepubliková iniciativa, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Koná se zpravidla dvakrát ročně, na jaře a na podzim, kdy bývá stanovený hlavní úklidový den. Ten letos na jaře vychází na 6. dubna. Škola však na něj letos nečekala a školáci se do práce pustili již od 18. března do 27. března. Na Velikonoce tak již bylo ve Stráži a jejím okolí pěkně čisto. „Cílem je pomoci s úklidem obce po zimě a ukázat dětem, co vše jsou lidé schopni vyhodit na zem a v jakém množství. Vedeme děti k tomu, aby jim nebylo lhostejné, v jakém prostředí žijí,“ vysvětluje jeden z pedagogů Petr Bártík.