Byla to nejsmutnější párty, co jsem zažila, vzpomněla s odstupem Petra Duspivová z Tachovska na technopárty CzechTek, kterou před osmácti lety rozehnala tisícovka policistů.

Proti účastníkům CzechTeku zasáhli policejní těžkooděnci. | Foto: Archiv VLP

Právě dnes je to 18 let, kdy se mezi účastníky technopárty na louce u Mlýnce na Tachovsku a policisty strhla bitva, která si vyžádala desítky zraněných na obou stranách. Policie účastníky akce tehdy během několika hodin vytlačila, nicméně údernost zásahu vyvolala rozsáhlé diskuze o tom, zda byl, nebo nebyl adekvátní.

Úřady nakonec po prošetření shledaly, že policejní zásah, ačkoli jej řada lidí, včetně některých tehdejších ústavních politiků odsuzovala, byl naprosto v pořádku. Také obvinění vznesená proti organizátorům technopárty byla vesměs smetena ze stolu.

„Zákrok byl přiměřený. Samozřejmě, že to může kdokoli hodnotit jakkoli, ale pro mě je podstatné to, že postup policie nebyl v rozporu se zákonem," řekl dříve Deníku tehdejší velitel zásahu a pozdější okresní policejní ředitel Jaromír Kníže.

Připomínka výročí ale v mnohých lidech vyvolává nepěkné vzpomínky. „Zažil jsem benga mlátit čtrnáctileté holky. Byla to blamáž," poznamenal Tachovan Miroslav Janeček na adresu policistů.

Technopárty se konala na louce u vesnic Mlýnec a Újezd pod Přimdou v sousedství dálnice D5. Na místě byl i tehdejší starosta Přimdy Jan Sopko. „Organizátoři měli jednu louku pronajatou, ale akce se rozložila i na okolní pozemky, které už pronajaté neměli. Také lidem v obou vsích přinesla problémy. Ani ne tak hluk, ale hlavně pohyb účastníků po okolí. Třeba v Újezdu zaparkovali svá auta bezohledně i před vraty, v obecních lesích si brali dřevo," vzpomíná na technopárty starosta.

Kameny, klacky, obušky, pláč. Tak skončil CzechTek

Nejen účastníci technopárty a zasahující policisté si dnes možná vzpomenou, jaké to před 18 lety na louce u Mlýnce bylo. Také obyvatelé jmenované vesnice a sousedního Újezdu pod Přimdou.

Někteří už tehdy řekli médiím, že se i báli. U některých domků zvonili technaři s prosbou o vodu, jinde zase zaparkovali svá auta tak bezohledně, že lidé ráno nemohli vyjet ze svých pozemků.

To se stalo například v Újezdu. Mezi loukou, oběma vesnicemi a radnicí se pohyboval také tehdejší starosta Přimdy Jan Sopko.

„Pamatuji si to docela živě. Ve dvě hodiny v noci mě vzbudila policie. Oblíkněte se, my přijedeme pro vás, řekli. Já jsem nevěděl proč. Máte u vás technopárty. ´Cože?´ jsem se ptal. Nevěděl jsem tenkrát, ani co to je," popsal již dříve Deníku své první seznámení s CzechTekem.

Za několik minut už byl s policisty na dálničním exitu Mlýnec. „Na louce už bylo vidět pár světel, silnice byla uzavřená."

Nad rozloženými mapami vzpomíná: „Technaři nebyli jen na louce. Zdržovali se v obecním lese, brali si tam dříví, rozdělávali ohně. To jsme potom také museli hlídat, aby nevypukl žádný požár."

Ačkoliv měli organizátoři akce jeden pozemek pronajatý, Městský úřad v Přimdě o povolení uspořádat hudební produkci podle tehdejšího starosty nepožádali. „Nebylo ani nejhorší to, že se uspořádala technopárty s hlasitou hudbou. Nejhorší asi na jejich chování bylo, že když najížděli na místo konání, parkovali po obcích a dokázali zaparkovat lidem před garáží, před vraty. Také si na louku najížděli z různých míst, protože oficiální přístupová cesta byla uzavřena."

Ještě jeden fakt připomněl Sopko v souvislosti s pronajatou loukou. „Oni skutečně měli pronajatý jeden pozemek, ale akce se rozložila i na dalších okolních pozemcích, kde už správně neměli co dělat," vysvětlil. Proto se také zemědělci prostřednictvím obce a policie domáhali pořádku.

Po mnoha dlouhých hodinách, kdy vzduchem létaly kameny, klacky, dýmovnice, výbušky a další předměty, vytlačila tisícovka policejních těžkooděnců několikanásobnou přesilu technařů z louky pryč. Účastníci technopárty se rozjeli do různých míst, v Praze se pak několik stovek příznivců shromáždilo, aby proti brutálnímu zásahu policie protestovalo.

A myslivci, hasiči a další dobrovolníci i pracovníci města Přimda nastoupili na louku s rukavicemi a pytli na odpadky, aby místo uklidili. Odpadu bylo podle Sopka obrovské množství – včetně třeba spodního prádla, zbytků stanů či injekčních stříkaček.

„Nemůžeme tvrdit, že všichni účastníci se pustili s policisty do potyčky, že házeli kameny… Určitě mezi nimi byla většina rozumných lidí. Ale je pravda, že napáchali spoustu škod nejen na louce, ale i v okolí. Už jsem zmínil krádeže dříví v lese, u dálnice poškodili plot, aby se dostali na technopárty a tak dále," konstatoval bývalý starosta Přimdy.

Zraněno bylo přes osm desítek lidí

Zásah si vyžádal desítky zraněných na straně technařů i policistů a vyvolal protesty veřejnosti i debatu politiků.

Ohlasy a dění kolem technopárty a jejího násilného zakončení policií, plnily stránky novin ještě několik dní poté. Fenomén festivalů elektronické hudby bez vstupného, sponzorů a bez oficiálního organizátora se v Česku poprvé objevil v polovině 90. let. První ročníky se obešly bez větších problémů, v roce 2004 však CzechTek u Boněnova – shodou okolností také na Tachovsku – předčasně ukončila policie.

O rok později na pronajatý pozemek u Mlýnce začali první účastníci technopárty přijíždět v pátek 29. července 2005. Již tehdy docházelo ke konfliktům s policií. Strážci zákona zablokovali sjezd z dálnice D5. Přesto se do druhého dne počet návštěvníků technopárty zvýšil na tisíce.

Majitelé okolních pozemků, po kterých technaři přijížděli, na ně podali trestní oznámení. Státní zástupce společně se soudním znalcem dospěli k názoru, že účastníci CzechTeku spáchali trestný čin poškozování cizí věci. Policie proto 30. července proti zhruba pěti tisícovkám mladých lidí tvrdě zasáhla a technopárty násilím ukončila. Tisícovka policistů použila slzný plyn, pendreky, výbušky a vodní děla. Zraněno bylo 35 účastníků a 47 policistů.

Policejní zásah vyšel státní pokladnu na více než 31 milionů korun a vyvolal rozporuplné reakce. Postup policie kritizovala zejména tehdy opoziční ODS, ale i někteří tehdejší vládní politici. Prezident Václav Klaus označil policejní akci za hrubou chybu. Naopak tehdejší ministr vnitra František Bublan a premiér Jiří Paroubek (ČSSD) zákrok policie hájili.

Násilné ukončení akce vyvolalo vlnu protestů. Největší demonstrace odpůrců zásahu se konaly před sídlem ministerstva vnitra na Letné.

Postup policie vyšetřovala Inspekce ministra vnitra. Ta obdržela přes stovku trestních oznámení, většinu z nich ale odložila – nepodařilo prokázat vinu konkrétních policistů. V lednu 2009 Nejvyšší státní zastupitelství prošetřování zásahu ukončilo s tím, že policisté postupovali v souladu se zákonem. Naproti tomu ombudsman Otakar Motejl vyjádřil ve své zprávě k postupu policistů jisté výhrady.

Zásahem a jeho následky se zabývaly i soudy. Několik technařů bylo obviněno z útoku na policisty, soudy je většinou osvobodily. Několik účastníků, kteří utrpěli při zásahu zranění, se domáhalo odškodnění. Dva z nich získali u soudu nárok na odškodnění 100 000 korun.

Zdroj: Youtube

