V současné době město vyhlásilo veřejnou zakázku a zájemci o zhotovení plánované přestavby budou moci do příštího týdne podávat svoje nabídky.

Předmětem veřejné zakázky je půdní vestavba v Domě dětí a mládeže Stříbro, kde vzniknou učebny pro zájmové vzdělávání a kromě toho bude zajištění bezbariérového přístupu celého objektu.

Vzniknout by měly nové odborné učebny především pro přírodovědné obory, technické a řemeslné obory a učebna digitálních technologií.

V rámci rekonstrukce bude také opravena a zateplena střecha objektu, v němž DDM Stříbro sídlí, a vybudován výtah. Zastupitelstvo města už loni schválilo rozpočtové opatření, které městu umožní využít patnáctimilionovou dotaci a podniknout všechny nezbytné kroky k zahájení rozsáhlých rekonstrukčních prací.

„Celkové náklady činí přibližně 19 milionů korun,“ informoval starosta Martin Záhoř.

Starosta dále upřesnil, že dotace činí 14,8 milionu korun. Přibližně stejné finanční náklady, tedy 18,5 milionu korun si vyžádá další velká investiční akce, kterou je zateplení stěn a obnova střešního pláště budovy polikliniky. V tomto případě bude dotace činit pět milionů.

Stavební práce na půdní vestavbě domu dětí a mládeže by podle požadavků veřejné zakázky měly skončit v polovině listopadu letošního roku.

„Ve schváleném rozpočtu města je mimo uvedené investiční akce také oprava schodiště v Husově ulici, rekonstrukce ulice 5. května, kde se počítá s výstavbou nových chodníků po pravé straně směrem na Tachov,“ uvedl starosta Stříbra v lednovém vydání městského zpravodaje. Jak dále upřesnil, nové chodníky na výpadovce na Tachov by měly vést až do míst někdejšího hlavního vstupu do areálu stříbrských kasáren. „Součástí rozpočtu města pro letošní rok je také oprava Masarykova náměstí a plochy výstřiků,“ doplnil stříbrský starosta.