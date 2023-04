V Brodu nad Tichou naskladňují do plného stavu první ze tří hal, v nichž muselo být v lednu letošního roku utraceno téměř tři čtvrtě milionu nosnic z důvodu nákazy ptačí chřipkou.

Z likvidace velkochovu slepic v Brodu nad Tichou. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jak Deník informoval, poté, co ve všech třech halách proběhla kompletní očista a opakovaná dezinfekce všech prostor, bylo v jedné z hal naskladněno kolem 40 tisíc zkušebních – sentinelových nosnic. U nich byly pravidelně po dobu 21 dní odebírány zkušební vzorky, které vyšly všechny negativně. To potvrdil Deníku ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý. „Všechny výsledky byly v pořádku a ve čtvrtek 30. března byla ukončena všechna mimořádná opatření s tím, že začalo naskladňování nových nosnic,“ uvedl Bílý.

„Mohu potvrdit, že jsme začali doskladňovat první halu asi 230 tisíci nosnicemi z naší vlastní odchovny v Toužimi, do Velikonoc by měla být hala zaplněná,“ odpověděl Deníku jednatel společnosti Česká drůbež, s. r. o., Zdeněk Pašek. Dle jeho slov první vejce začnou slepice nést tak 14 dní po naskladnění.

Chov v druhé hale by se měl rozjet v průběhu června, kdy firma počítá s naskladněním nosnic dovezených z Holandska. Na podzim by chov ve třetí hale měly pokrýt dle Paškových slov slepice z vlastní odchovny v Toužimi, kde do té doby dorostou.