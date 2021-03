Zájemci si mohli vybrat z opravdu široké nabídky. Prodávaly se nejen jitrnice, jelita, zabijačková polévka, světlá i tmavá tlačenka, ale i škvarky, sádlo a škvarková pomazánka. "Dle reakcí kupujících jsem viděl, že jsem je potěšil. I když je pro mnohé masopustní období, spousta lidí ho nedodržuje. Snažíme se dle našich možností stále být v podvědomí návštěvníků a doufáme, že se k nám jednou vrátí a dají si oběd v klidu ať už uvnitř restaurace nebo na nádvoří kláštera, kde máme stoly a lavice," řekl Tolar.

Nicméně i přes velký zájem mu celou delší dobu dopředu naplánovanou akci zkomplikovala nová vládní opatření. Příprava zabijačkových hodů dá spoustu práce a když vše domlouval a zařizoval, netušil, že dojde k uzavření okresů a pro pochutiny si přijdou pouze domácí. Rozhodně ale co naplánoval a v reklamách slíbil, to chtěl dodržet. "Snažíme se přežít za každou cenu. Když jsem se uplynulou neděli dozvěděl o nových pravidlech, rozhodl jsem se pro jistotu snížit objem výrobků, ale hody jsem rušit nemínil. Původně jsem plánoval výrobu většího množství, ale nechtěl jsem riskovat, že mi toho větší část nakonec zůstane. To se naštěstí nestalo a jsem tomu rád. Naopak musím říct, že v pátek to u nás v restauraci vypadalo jako někde na ústředně, lidé si telefonicky objednávali zboží po celý den a pro vše si vskutku i přišli. Takže vepřové hody mohu hodnotit opravdu jen pozitivně. Nicméně k restauraci jsme nedávno vybudovali i penzion Pod klášterem, a tam bohužel nemohu skoro nikoho ubytovávat, sem tam v této době přijede někdo na služební cestu. Ale režijní náklady, jako jsou zálohy na energie, platit musím stejně. Vím, že se mi po vyúčtování vrátí, ale peníze potřebujeme i nyní," řekl Deníku Milan Tolar. "Restaurace přežívá jen díky výdejnímu okénku a zavedli jsme také rozvozy jídla. Ovšem s rozvozem jídla opět stoupají i náklady a zdražovat se příliš nedá, když si chceme uchovat alespoň stávající klientelu," dodal.

Současná situace způsobuje nejen Tolarovi, ale i spoustě ostatních podnikatelů, další starosti. Blíží se letní sezóna, kdy restaurace jede na plný proud od rána často až do pozdních hodin, a proto pravidelně na hlavní sezónu již od jara shání brigádníky. Zatímco v loňském roce jim mohl pracovní smlouvu ještě slíbit, v letošním ani netuší, jestli vůbec má pomoc na léto shánět či nikoliv. Pokud nezačne shánět včas a sezóna se rozběhne, nemohou v současném složení zvýšený nápor návštěvníků uspokojit a pokusit se dohnat ztráty ze zimy. Pokud začne shánět a podaří se mu to, musí si brigádníky pojistit smlouvou, aniž by tušil, jak se celorepublikově bude situace vyvíjet a bude-li je moci nakonec zaměstnat.