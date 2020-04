Maximálně patnáct lidí se může od neděle zúčastnit bohoslužeb v kostele.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Na základě vládních opatření sloužili faráři v minulých týdnech mše svaté v prázdných kostelech, uvolňování přineslo v neděli možnost návratu věřících. „Na bohoslužbě může být maximálně 15 osob a s výjimkou rodin musí dodržovat dvoumetrové rozestupy,“ informoval věřící plánský farář Jaroslav Šašek s tím, že jim navrhl rezervovat si místa, aby nepřišlo do kostela více lidí než je povoleno. „Přístup do kostela v Plané je pouze od školy a brankou od školy je také možný vjezd do areálu kostela,“ doplnil. Mše se neobejdou bez povinných roušek a dezinfekce, která byla připravena u vchodu.