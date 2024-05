Nejspíš i díky slunečnému počasí všichni hýřili skvělou náladou a dobře se bavili v průběhu celého odpoledne plného zábavy, her a nejrůznějších vystoupení.

Představily se zájmové kroužky DDM Mraveniště, ale také ZUŠ Tachov, lukostřelecký klub nabídl zájemcům střelbu na cíl. Přítomní ocenili také vystoupení folklorního souboru Tachovský kolowrátek. Děti využily možnosti nechat si na obličej namalovat obrázek nebo jinou tvář, odvážnější neodolaly svezení na konících. Dospěláci neváhali přispět nějakou korunou na chod psího útulku U Šmudliny a zakoupit něco z nabídky charitativního obchůdku Hospice Západ.

„Poté, co byla zapálena čarodějnice, hrála po zbytek akce country kapela Obnošená vesta a hrála moc dobře,“ pochválil jeden z návštěvníků Jakub Botek. „Chodíme sem každý rok s dětmi. Děti se vyřádí při soutěžích, které pořadatelé pravidelně skvěle připraví a na své si přijdou i dospělí. Navíc tady takhle člověk potká lidi, co dlouho neviděl. Je to jedna z mála akcí, kdy se takhle místní sejdou,“ vyjádřila spokojenost Jana Dolinová.