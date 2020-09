Přehlídka křižníků amerických silnic, nablýskaných historických vozidel různého stáří, hudební produkce a další doprovodný program.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

To vše bylo plánováno na sobotu na louce u Minerálky v Tachově. Mělo se zde uskutečnit slavnostní rozloučení příznivců nejen amerických veteránů s letošní sezonou. Pořadatelé ale celou akci zrušili. „Důvodů pro zrušení je více. Především jsou to epidemiologická opatření, kdy se nemohou konat venkovní akce s více než stovkou účastníků. A pro méně lidí to nemá cenu dělat. A také nejsou příznivé předpovědi počasí. V sobotu by mělo pršet a bude i chladno,“ uvedl organizátor Lukáš Anton s tím, že akci zkusí uspořádat na jaře jako loučení s uplynulou a zároveň přivítání nové sezony.