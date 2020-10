Zastupitelé Stříbra odsouhlasili záměr jejich výstavby. Od investora by tak město mělo dostat za dobu existence větrných elektráren dohromady desítky milionů korun. „Je to zatím jen záměr, aby se k lidem dostala informace, že je tady zájem větrné elektrárny stavět. Jinými slovy se to dá kvalifikovat jako zahájení veřejné diskuse,“ uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř.

Jak dále uvedl, nabídka investora byla na radnici několik let, ale nikdy se prozatím neprojednávala. „Oslovili jsme investora, jestli by měl stále zájem a jestli by upravil nabídku, která byla původně úplně jiná. To se stalo, a tak jsme ji předložili zastupitelům,“ dodal.

Pokud se bude dále možnost stavby elektráren rozvíjet, město by mělo zadat změnu územního plánu, pak bude na investorovi, aby zahájil stavební řízení. Následovat bude posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Ve všech případech bude mít veřejnost i okolní obce možnost se k stavbě vyjadřovat.

VÝHODY PRO MĚSTO

Vedení Stříbra si od větrníků, v případě, že nakonec bude myšlenka jejich výstavby uskutečněna, slibuje především finanční kompenzaci. „Chceme externí zdroje financování investičních akcí pro město a tohle je jeden z nich,“ shodli se starosta Martin Záhoř a místostarosta Karel Lukeš.

Elektrárny by byly na 25 let, po celou dobu by pozemky zůstaly v majetku města a po skončení projektu by byly uvedeny do původního stavu. „To bude i podmínka města, pokud bude stavba schválena,“ uvedl Lukeš.

Kromě toho by mělo město dostat dva miliony korun ročně, na začátku pak jednorázově jeden milion za každý stožár. Celkově by tak mohla pokladna města získat přes 50 milionů korun.

DALEKO OD STAVENÍ

Myšlenka větrných elektráren na Stříbrsku se projednávala už přibližně před deseti roky. Tehdy chtěl investor vybudovat celý větrný park se 13 stožáry od Stříbra směrem na Těchlovice, Otročín a Jezerce. O dalších větrných elektrárnách se uvažovalo například v okolí Olbramova, případně také u Záchlumí. Ze všech těchto záměrů nakonec sešlo.

Čtveřice stožárů, o kterých se na Stříbrsku hovoří nyní, by měla vyrůst na pozemcích patřících městu Stříbro, nedaleko od Lhoty a Sulislavi. Žádný ze stožárů by neměl být blíže než jeden kilometr od nejbližších stavení.

VRTULE ANI NESLYŠÍME

Už přibližně rok se otáčejí vrtule na dvou stožárech u Damnova na Tachovsku. Lidé si zvykli, i když v době výstavby se jim větrné elektrárny za humny příliš nezamlouvala. „Mě osobně větrníky vůbec nevadí,“ vyjádřil se Deníku Miroslav Kardos, který má domek v Damnově na návsi. „Otáčení vrtulí neslyšíme. Když se stavěly, byly obavy, že z vrtulí budou odlétávat zmrazky, ale ani s tím jsem se nesetkal,“ dodal.