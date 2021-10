Zastupitelé Bezdružic proto schválili odkoupení bývalé zemědělské haly, kam by byla přemístěna technika pro údržbu veřejných prostranství. Ta je v současné době uskladněna v bývalé kotelně. „A právě kotelnu bychom poté stavebně přebudovali na hasičskou zbrojnici s prostornou garáží i zázemím pro dobrovolné hasiče,“ vysvětlil Kadlec.

Hasičskou zbrojnici v Bezdružicích by radnice v příštích letech ráda přeměnila na hasičské muzeum.

Jak dále mluvčí kraje vysvětlila, podpora je určena na odstranění škod, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou funkci. Kromě Bezdružic požádaly o pomoc ještě obce Bukovník (na tamní vodovodní řad), Mladý Smolivec (most přes Smolivecký potok a kanalizační žlab a vpusti), Šťáhlavy (betonové koryto potoka Beránka nebo Táborská ulice), Petrovice u Sušice (Jiřičná Farmářská stezka, mostek ke koupališti nebo místní komunikace).

„Když hasiči zjistili, že vrata jsou zkřížena, povolali jsme na místo památkáře, protože zbrojnice je památkově chráněným objektem, i statika. Po pečlivém průzkumu se přišlo na to, že nepříznivým počasím se věž mírně naklonila a je vlastně opřená o budovu, ke které přiléhá,“ vysvětlil starosta Lumír Kadlec s tím, že nebýt zděného objektu, věž by šla k zemi.

Dobrovolní hasiči z Bezdružic před časem zjistili, že po silných větrech a přívalových deštích jsou vrata na hasičské zbrojnici zkřížena. Po bližším ohledání se ale přišlo na to, že celá dřevěná věž objektu je posunuta a nakloněna. Nyní se bude opravovat.

