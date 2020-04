Borská věznice spustí příští týden výrobu prvních 5000 kusů speciálních nanomasek (na snímku), které by měly zachytit většinu škodlivých částic. Vyčlení na ni sedmdesát vězňů, kteří se budou na kompletaci dílů podílet přímo v prostorách věznice.

„Věznice má v současné době připravenou výrobní kapacitu až sedmdesáti vybraných vězňů, kteří mají s obdobnou prací už své zkušenosti. Pro výrobu respirátorů už jsme uvnitř věznice vyčlenili i pracovní místo,“ říká ředitel plzeňské věznice Petr Vlk. Podle Vlka může věznice rozšířit kapacitu pracovního místa ještě o další pracoviště, které bylo k tomuto účelu zrekonstruováno. „V případě, že by tento prostor uvnitř věznice nebyl dostačující a výroba by se rozjela, jsme schopni rozšířit výrobu ještě o vnější pracoviště,“ vysvětluje dále Vlk.

Nanomasky budou vězni z nově vyrobených dílů kompletovat pro plzeňskou firmu vyrábějící součástky pro letecký průmysl Workpress Aviation, se kterou borská věznice dlouhodobě spolupracuje.

Respirátory jsou konstruovány tak, aby případný kondenzát odcházel z masky a nedržel se uvnitř. Pomoci by měly jak zdravotníkům a lékařům, tak široké veřejnosti.

„S výrobou začnou vězni příští týden. Vyrábět budou zhruba 1000 ochranných masek denně,“ uvádí Jiří Heckel, ředitel firmy Workpress Aviation, která na vývoji speciálních respirátorů pracuje od února.

Podle Heckela by mohli vězni postupem času začít vyrábět až 5000 kusů masek denně. „K tomu by mohlo dojít po asi deseti dnech zaběhlé výroby. Rádi bychom tyto bezpečné masky vyráběli do té doby, dokud po nich bude poptávka. Jejich produkci chceme navyšovat, protože už teď máme objednávky na několik měsíců dopředu,“ dodává Heckel.