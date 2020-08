Změna se týká 265 pošt v celém Česku, další opatření přijdou od října.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Na více než dvaceti poštách v Plzeňském kraji se od 1. září změní a sjednotí otevírací doba. Pošty budou mít dva dny v týdnu otevřeno od 10 do 18 hodin a tři dny od 8 do 16 hodin. O sobotách pak bude všude otevřeno od 8 do 12 hodin.