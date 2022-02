Vše se odehrálo ve čtvrtek, kdy řádila vichřice. Pro rodinu Koupšetových se stalo osudným odpoledne, kdy v 15 hodin spadla na dům 150 let stará lípa, která stála poblíž. „Lípa prorazila střechu, zničila krov, novou fasádu, zámkovou dlažbu a zahradní nábytek,“ popsala škody Koupšetová.

Odehrálo se toho ale více, žena může mluvit o velikém štěstí. „Pár vteřin nás dělilo od smrti. V poslední chvíli jsem uskočila. Vyšla jsem z baráku pro psa Čendu a v tu chvíli začalo praskání, byl velký vítr. Koukla jsem do strany a viděla jsem, jak se na mě řítí strom. Byla to neskutečná rychlost. Nevíte, kam uskočit, protože možností moc nebylo. Uskočila jsem dozadu a následovala velká rána, začaly se sypat tašky, praskat větve. Byla jsem ráda, že jsme oba přežili,“ popsala žena, která na to nikdy nezapomene: „Nikdy jsem si nemyslela, že padání stromu je tak hrůzostrašné a že v tu chvíli vlastně skoro ani nejste schopný reakce,“ přiznala Koupšetová.

Zdroj: Marcela Koupšetová

S následky pádu lípy pomáhali rodině hasiči, kterým je vděčná. „Přivolaná hasičská skupina B z Klatov se zachovala jako vždy profesionálně, empaticky a rychle. Společně s technikou nám pomohli v krizové situaci. Tímto jim mnohokrát děkujeme a přejeme hodně sil v boji s přírodními živly,“ uzavřela majitelka domu.