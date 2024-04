Martina Andělová tvoří svá díla olejem či akrylem a dalšími technikami. „Je to asi technika moje nejoblíbenější, ale já se pořád pohybuju v takovým kruhu, co se technik týče, takže určitě pak pokračuji k jiným technikám. Tohle jsou všechno oleje a akryly,“ sdělila deníku výtvarnice z Prahy. „Co vyjadřují? Vesměs jsou to buďto hrátky se slovy kupříkladu zde jsou ovce ve vlnách. Takže vlny a vlny. Mě hrozně baví prostě prolínat ta slova do obrazů. Zde jsou třeba kaloni, vesměs oblíbenci diváků, protože to tak nějak je blízké každému. Trošku se někde pobavit. Sami víme, jak to potom dopadá. To je vlastně cílem mé tvorby, aby obrazy pohladily po duši, potěšily, oslovily,“ poukázala.

KVÍZ: Poznáte, která místa jsme na Tachovsku navštívili?

Na plátnech tvoří svá díla Petr V. Godothor už od svých let dospívání. „Pracuju výhradně s plátny, ale občas teda se uchýlím ke dřevu, protože dřevo je skvělý materiál, úžasný materiál na malování. A co se týče témat těchto obrazů, tak tady máme, ač to pro někoho vypadá hrůzostrašně, tak to je strážce údolí Hádu. Zjevem velmi negativní záporná postava, ale účelem nebo úkolem tohoto stvoření je, že hlídá Údolí Hádu čili údolí smrti. A on je vlastně kladná postava, protože varuje lidi, aby tam nechodili,“ přiblížil výtvarník ještě před vernisáží. Dodal, že i přes někdy negativní emoce vyvolávající plátna, působí výjevy převážně pozitivně. „Spoustu lidí moje práce pohladí po duši. Maluju pocity, nemaluju bezduchý věci, nemaluju klišé zátiší a visící bažanty a podobně. Jsem malíř pocitů a v podstatě vlastností lidí, negativních vlastností, o kterých lidi neradi mluví. Tak maluju vlastně svět z druhý strany,“ vypověděl.

Petr V. Godothor pro Deník zavzpomínal na začátky své tvorby. „Úplně první obraz, to už byla nějaká puberta. Ale vím, že to byl přebal nějaký desky. Jak jsem v těch patnácti, šestnácti poslouchal ten zběsile americkej thrash metal a black metal a tyhlety hordy. A to jsem prokládal Vlastou Třešňák s Karlem Krylem a Bedřichem Smetanou. Takže nebojte se, nejsem tupec, vnímám všechno a ze všech stran,“ usmíval se.

„Tato výstava potrvá do 16. června, v otvírací době muzea od úterý do neděle od deseti hodin ráno do sedmnácté odpolední hodiny,“ vzkazuje zájemcům o nevšední podívanou muzejník Jiří Kohout.