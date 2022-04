VIDEO: Pňovanský most zatěžkávaly tři lokomotivy Sergej, přesně před třemi lety

Sergej spolyká na hodinu volnoběhu tolik nafty, že menší auto by na to množství ujelo dvě stě kilometrů. Tři tyto těžké, silné a dnes už i historické lokomotivy zatěžkávaly přesně před třemi lety 27. dubna roku 2019 Pňovanský most. Podívejte se na záběry z lokomotivy Sergej, která najela na most jako první. Rekonstrukce viaduktu na Bezdružické lokálce byla unikátní ukázkou řemeslné dovednosti stavařů. Uvnitř článku najdete vše o rekonstrukci mostu, obrazové reportáže z výměn mostovek i zmiňované video zachycující unikátní zkoušku.

Podívejte se na zatěžkávací zkoušku Pňovanského mostu z pohledu strojvedoucího, který na most najel s první lokomotivou Sergej. | Video: DENÍK/Antonín Hříbal