S příchodem léta se doslova roztrhl pytel s nabídkou kulturních zážitků. Napříč regionem bude o tomto víkendu opět znít rock, metal, punk, slam poetry, užít si bude možno také divadelní představení, ale i pouťové slavnosti. Uskutečnit se má od pátku do neděle hned několik hudebních a společenských akcí.

Punk i bigbít rozparádily při minulé Plánské noci kolem tří stovek návštěvníků plánského koupaliště. | Foto: se svolením skupiny APH

Multižánrovým festivalem Holostok ožijí Holostřevy. Začíná už v pátek 21. června a přinese kapely mimo jiné také skupinu I Love You Honey Bunny nebo Mutanti hledaj východisko. V sobotu dostane prostor i několik divadelních představení, workshopy, v neděli pak proběhne také bohoslužba. Vstupné na celý víkend činí 600 korun, pouze na páteční program pak 350 Kč a na sobotu 450 korun. Děti do 12 let mají vstupné zdarma.

Nejen punková palba čeká na návštěvníky Plánské hudební noci vol. 2. Areál koupaliště v Plané se otevře v pátek 21. června v 17 hodin. S úderem 18 hodiny rozezní nástroje Color Gardens, vystřídá je Chai, následovat bude Nirvana Revival a poslední živé vystoupení bude od 22,30, kdy na pódium vletí APH. „Za vstup zaplatíte 250 Kč, za zvýhodněnou cenu na místě do 18,30 hodin za skvělých 150 Kč,“ vzkazují pořadatelé.

Piknik-Vol. 3 s košíkem plným hudby se bude konat v sobotu 22. června v zahradě Muzea Českého lesa v Tachově od 15 hodin. Akci pořádá domácí skupina Echoes. „Naše pozvání letos přijalo plzeňské duo KáVa hrající "smutnou muziku", folková skupina Faux pase FONET z Dobřan, a trojlístek hostů uzavírají pop-rockové Hlavolamy z Karlových Varů,“ láká za pořadatele Johanka Kropáčová. „Vstupné je dobrovolné a občerstvení zajištěno,“ dodává.

A veselo bude také v Chodové Plané. Až 16 hodin zábavy nachystali pořadatelé v rámci XVI. Chodských Svatojánských slavností. Tradiční pouť se koná v sobotu 22. června v Chodové Plané. „Připravený program začíná v 10.30 hodin, ale již od 9.00 hodin bude otevřen jarmark, kde si můžete prohlédnout a zkusit staročeská řemesla, koupit pouťovou památku, pochutnat si můžete na pravých chodských koláčích, výborných langoších, trdelníku, klobáskách a jiném,“ informuje na svých webových stránkách organizátor Městys Chodová Planá.