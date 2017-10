Víkendová vichřice na Tachovsku: Desítky popadaných stromů

Tachovsko – Silné větrné poryvy, které během nedělní noci zasáhly i Plzeňský kraj se samozřejmě nevyhnuly ani Tachovsku.

Veliké škody napáchaly poryvy silného větru v zámeckém parku v Chodové Plané.Foto: Deník / Hříbal Antonín

Také zde vichřice napáchala desítky škod a na dlouhé hodiny zaměstnala snad všechny hasičské složky. „Vichřice se do Plzeňského kraje pomalu přikradla v neděli 29. po půl třetí ráno. První strom, který vyjeli hasiči odstranit, padl přes silnici u obce Mchov na Tachovsku. Svou ničivou sílu začala předvádět od sedmé hodiny ranní. Během hodiny vyjeli hasiči k 35 událostem a pak už počet zásahů každou hodinu vzrůstal. Největší nápor větrů ale zaznamenali hasiči v době mezi 9 a 11 hodinou dopoledne. V tuto dobu vyhlašovalo operační středisko poplach jednotkám častěji než 1x za minutu,“ popsala nedělní události mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková. Jak dále dodala, celkem řešili hasiči v Plzeňském kraji bezmála 500 událostí, které zapříčinila nedělní vichřice. Na Tachovsko připadá přibližně 20 procent z těchto událostí.

I když nedošlo k žádnému zranění, či ztrátě na životech, počasí si s majetkem rozhodně servítky nebralo. Co se například poškozených automobilů týče, nejčastěji k této události docházelo u obce Branka, Hošťka a Lažany. Střechy se musely zabezpečovat například ve Stříbře, či přímo na zbrojnici Sdružení dobrovolných hasičů v Nahém Újezdci.

Jednu z největších škod si vichřice vybrala v zámeckém parku v Chodové Plané. Poškozená jsou vstupní vrata na nádvoří zámku, zničená je i lampa veřejného osvětlení. Samozřejmě došlo i na pády stromů. Bohužel mezi nimi je i nejmohutnější jedle Tachovska. Jde o jedli ojíněnou, starý strom severoamerického původu. „U nás se pěstuje od roku 1845. Tento strom nebyl vysazen o mnoho později. Je nejmohutnějším zástupcem tohoto druhu na Tachovsku a zřejmě i v celém Plzeňském kraji,“ řekl Deníku k tomuto jehličnanu už dříve Jaroslav Michálek z muzea v Sokolově.

Problémy s výpadky elektrického proudu nejsou při podobném počasí ničím neobvyklým a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Například obce Svahy byla bez elektriky déle než třináct hodin. Podobné to bylo také v obci Ostrovce. „Asi v devět ráno se přerušila dodávka elektřiny a nešla až do setmění. Celý den jsme se snažili dovolat na linku ČEZu, ale bez úspěchu. Linka stále hlásila obsazeno. Když se začalo stmívat, začala jsem ve všech místnostech pokládat zapálenou svíčku, tak v tu chvíli elektřina opět naskočila,” řekla Deníku paní Směšná z Ostrovců. Přerušená dodávka elektřiny nejen u Směšných, ale i v okolních domech způsobila nejen to, že nemohli svítit. Většina domů zde má vytápění na elektriku a vodu lidé čerpají pomocí čerpadla z vlastních studen. “Zůstali jsme tím pádem také bez vody. Naštěstí jsme ale byli připravení a měli jsme vodu připravenou ve vaně a konvích. Přišli také děti sousedů, jestli by se u nás mohli najíst. Já vařím na plynu, hodně lidí tady má ale také pouze elektrické spotřebiče doplnila paní Směšná.

Během dne pak obyvatelé malé vesničky zjišťovali škody na majetku. “Popadalo několik stromů na okolní silnice. Na zahradu nám pak vítr přinesl polámané větve. Nic většího se ale naštěstí nestalo,” doplnila obyvatelka Ostrovců a dodala, že ještě v průběhu dneska nemůže její rodina využívat mobily, zatím stále nemají signál.“