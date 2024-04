Škoda každé bobule, která není zužitkována. Navíc když se dá zkapalnit a přinese fajn zábavu a dobrou náladu. Tento názor razí organizační skupina Chaos, která v pátek 5. dubna v prostorách komunitního centra KAT v Tachově pořádala už 23. ročník své vinařské soutěže Tachovská bobule. Porotcem se stává automaticky každý soutěžící a také hosté, kteří si oblíbenou událost nenechávají ujít. Hodnotí se vzhled, barva, vůně, chuť a celkový dojem, letos všechny nejvíce nadchl Gumplík Miroslava Jarého. Jako nejhezčí vinětu vybrala tříčlenná porota tu, kterou měl na donesené lahvi Bohuslav Vocelka.

Letošního ročníku se zúčastnilo šest domácích vinařů, kteří donesli 17 vzorků, kdy se mezi stálicemi objevily i nové názvy. Zatímco Jitka Vocelková, která vyhrála nejvíce ročníků Tachovské bobule z celé party, donesla čtyři druhy svého tradičního Maminčina čara, Miroslav Jarý dorazil například s Rbarem, Gumplíkem či Běluškou. „Dal jsem do soutěže víno z višní naší sousedky. Jmenuje se Višně paní Koutné,“ řekl Deníku soutěžící Václav Smihrodský, který přidal do soutěže i další dva doma vyrobené druhy. Rodinu Vocelkovu zastupovala nejen rekordmanka paní Jitka, litrové vzorky donesl také její manžel Bohuslav a syn Jan. A v soutěži nemohl chybět ani Václav Zacpal z Úšavy. Ten mimo soutěž donesl přítomným kamarádům a hostům ochutnat svoji specialitu Úšavský penicilín. „No to vám opravdu neprozradím, z čeho to dělám, vy byste to ještě napsala do novin,“ smál se dotazu reportérky Deníku. K tekuté dobrotě pouze dodal, že ač víno sám vyrábí a nepije, tak sklenku své speciální „meducíny“ si dává s kamarádem téměř denně a oběma tak pořád slouží zdraví.