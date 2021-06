Miloslav Benda přišel na svět na podzim roku 1919 jako nejmladší z devíti dětí zedníka v Jelenicích na Mělnicku. Před úplnou bídou zachraňovalo rodinu vlastní políčko, které jim skýtalo část obživy. Vyučil se obchodním příručím, ale plány na práci ve velkoobchodě smíšeným zbožím zkřížila válka.

Miloslav se začal angažovat v místním společenském životě. Založil pobočku Svazu katolické mládeže, což představovalo jednu ze tří možností, jak v té době organizovat nějaké akce. Ke konci války se zapojil i do odboje a stal se členem sovětsko-české partyzánské brigády.

Po válce mu spolubojovníci nabídli, aby s nimi vstoupil do takzvaných rabovacích gard, které právě mířily obsazovat pohraničí. Odmítl. Záhy však do pohraničí přece jen odešel. Obchod, který tehdy provozoval, hodlala jeho majitelka odkázat příbuzným, a tak se Miloslav Benda šel do pohraničí porozhlédnout po něčem, co by mohlo být jeho. Zažádal si o obchod v Ústí nad Labem – Trmicích. Jenomže než ho stihl převzít, dostal oznámení, že byl předán socialistickému sektoru. Na radu známých nakonec zakotvil v Prostiboři u Stříbra. Stal se národním správcem místního obchodu.

Po únoru 1948 nejdřív kritizoval výklad tajemníka národního výboru na téma socialismus, pak se ohradil proti napadání prezidenta Beneše a legionářů, v jeho domě byla založena místní pobočka Lidové strany a nakonec za tuto stranu odmítl kandidovat do okresního národního výboru. Na sklonku roku 1950 byl zatčen a odsouzen k půl roku vězení, zabavení části majetku a k pokutě. Nepomohlo mu ani osvědčení, že byl za války členem partyzánské skupiny.

„Soudců bylo asi šest nebo osm plus předseda. Výslech vedl bachař, který mi leccos podsouval. Když ale připsal, že jsem odmítl spolupracovat s národním výborem a že jsem prohlásil, že si nenechám víru znásilňovat, řekl jsem mu, že slovo znásilňovat jsem nikdy nepoužíval a nepoužívám. A musel jsem zopakovat, co jsem opravdu tenkrát na tom okresním národním výboru řekl - totiž, že víra je mi milejší než jejich politika. To on ale přeškrtal a napsal tam: ,Uposlechl výzvu papeže z Říma…‘ A tím to vlastně bylo vyřízeno,“ vzpomínal Miloslav Benda pro Paměť národa.

Prošel si věznicemi ve Stříbře a v Pardubicích. Dva měsíce strávil na lágru Vojna u Příbrami. Namísto zaplacení pokuty musel po propuštění nastoupit práci v dole Krimich v Tlučné. V 60. letech se stal vedoucím Army – kantýny v Boru u Tachova. Tady prožil i srpen 1968.

Všechny křivdy, které Miloslava Bendu v životě potkaly, se mu vryly do duše. Přesto se v kruhu své rodiny dožil v Tachově úctyhodného věku.

Markéta Čekanová, Paměť národa