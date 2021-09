Kolem rybníku v Lázu se rozsadilo 38 dospělých rybářů a pět soutěžících dětí. Akci uspořádal Rybářský spolek Láz, který stanovil pravidla soutěže tak, že lovit bylo možné od 7 do 12 hodin a zvítězil ten, kdo nachytal v celkovém součtu rybích mír nejvíce centimetrů. Vítězem se nakonec v součtu nachytaných ryb v délce 717 centimetrů stal Miroslav Šroubek. Nejlepší rybáři byli odměněni jak věcnými cenami, tak poháry, děti navíc obdržely i drobné upomínkové předměty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.