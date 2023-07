Voda jako kafe, pivo jako křen. Zkuste koupání v přírodě Na Čerťáku u Stráže

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Paříte se doma a nevíte, kam vyrazit za ochlazením, neb vstupné na koupaliště do značné míry již dalo zabrat rodinnému rozpočtu, do výplaty zbývá ještě několik dní, a přesto byste si rádi zaplavali a zchladili rozpálené tělo? Rybniční kaskáda Čertův mlýn nedaleko Stráže nabízí v jednom ze čtyř rybníků koupání, a to zcela zadarmo.

Rybniční soustava Čertův mlýn nabízí v jednom z rybníků koupání. | Video: Deník/Monika Šavlová